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В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения

В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Установлена причастность гражданина к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники», — сообщила официальный представитель УФСБ Татьяна Соснина.

После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию фигурант был задержан.

«Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали», — добавляет спикер.

Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено дело. Речь идет о статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники».

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения преступления.