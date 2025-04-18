В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения

«Установлена причастность гражданина к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники», — сообщила официальный представитель УФСБ Татьяна Соснина.
После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию фигурант был задержан.
«Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали», — добавляет спикер.
Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено дело. Речь идет о статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники».
Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения преступления.