В Сириусе расследуют загадочную смерть туристки из Перми

Полиция выясняет обстоятельства гибели 22-летней туристки из Перми, которая скончалась в одной из местных больниц. Девушка перестала выходить на связь с родными 12 апреля.
По информации СМИ, мать погибшей узнала, что дочь отдыхала в Сириусе с мужчиной, с которым познакомилась на курорте. После исчезновения девушки, попытки связаться с новым знакомым оказались безуспешными.
По свидетельству очевидцев, мужчина тащил девушку по земле, а затем оставил ее на дороге.
В пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус» подтвердили kuban.aif.ru информацию о происшествии и сообщили, что по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.