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В Сириусе расследуют загадочную смерть туристки из Перми

22-летняя туристка из Перми погибла при странных обстоятельствах в Сириусе.

Источник: Комсомольская правда

Полиция выясняет обстоятельства гибели 22-летней туристки из Перми, которая скончалась в одной из местных больниц. Девушка перестала выходить на связь с родными 12 апреля.

По информации СМИ, мать погибшей узнала, что дочь отдыхала в Сириусе с мужчиной, с которым познакомилась на курорте. После исчезновения девушки, попытки связаться с новым знакомым оказались безуспешными.

По свидетельству очевидцев, мужчина тащил девушку по земле, а затем оставил ее на дороге.

В пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус» подтвердили kuban.aif.ru информацию о происшествии и сообщили, что по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.