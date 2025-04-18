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Умер дрессировщик Виктор Кудрявцев

Народному артисту было 74 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил Юрий Никулин, сын генерального директора и художественного руководителя Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина.

«Да, к сожалению, так оно и есть. Да, это правда», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что артиста не стало 18 апреля.

Как рассказал Никулин, причиной смерти Кудрявцева стала продолжительная болезнь. «Он очень давно болел. Долгосрочная болезнь, продолжительная», — сообщил он.