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25 мигрантов-нарушителей поймали в Иркутске с помощью дронов

За работу без разрешительных документов оштрафованы 20 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские Иркутска совместно с пограничным управлением ФСБ России по Бурятии и спецподразделений СОБР «Байкал» Росгвардии провели рейд «Нелегальный мигрант». Силовики посетили стройки, тепличные комплексы и центр города.

Чтобы поймать нарушителей, использовались дроны. Они обеспечивали мониторинг и контроль территории. Так оперативники установили, что 25 жителей ближнего зарубежья находятся на территории России с нарушением режима пребывания.

За работу без разрешительных документов оштрафованы 20 иностранцев. Также будет наказан их работодатель. Двое мужчин привлечены к ответственности за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. За уклонение от выезда по истечении срока пребывания оштрафованы еще трое мигрантов.

Напомним, тренажер упал на 12-летнюю школьницу в Киренском районе.