25 мигрантов-нарушителей поймали в Иркутске с помощью дронов

За работу без разрешительных документов оштрафованы 20 иностранцев. Также будет наказан их работодатель. Двое мужчин привлечены к ответственности за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. За уклонение от выезда по истечении срока пребывания оштрафованы еще трое мигрантов.