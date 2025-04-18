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На парковке в Краснодаре из-за приезжего из Санкт-Петербурга сгорело 11 машин

Полиция Краснодара задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на подземной парковке на улице Дмитрия Благоева, расположенной в микрорайоне Гидростроителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, им оказался приезжий из Санкт-Петербурга.

По информации, опубликованной правоохранительными органами, 26-летний молодой человек облил машину бензином и поджог по причине личной неприязни к владельцу автомобиля. Однако, как сообщили в пресс-службе, мужчина ошибся и повредил другое транспортное средство. Огонь распространился на соседние машины. В результате инцидента 11 автомобилей полностью сгорели, а 6 получили повреждения.

Против приезжего возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина задержан.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодаре 15 апреля произошло возгорание 8 автомобилей. К тушению были привлечены 24 специалиста и 6 единиц техники. Правоохранители установили причину возгорания — умышленный поджог.