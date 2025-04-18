На парковке в Краснодаре из-за приезжего из Санкт-Петербурга сгорело 11 машин

По информации, опубликованной правоохранительными органами, 26-летний молодой человек облил машину бензином и поджог по причине личной неприязни к владельцу автомобиля. Однако, как сообщили в пресс-службе, мужчина ошибся и повредил другое транспортное средство. Огонь распространился на соседние машины. В результате инцидента 11 автомобилей полностью сгорели, а 6 получили повреждения.