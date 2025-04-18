Била по голове за мелкие провинности. Мать два года бесчеловечно издевалась над дочкой

В Улан-Удэ мать бесчеловечно наказывала свою дочь. За малейшие провинности она избивала ее, издевалась над ней психологически. Длилось это с декабря 2022 по сентябрь 2024 года, пока родственники бывшего мужа не заметили ссадины, после чего сразу обратились в полицию.
— Девочке были причинены физическая боль, психические страдания, а также повреждения на различных участках тела, в том числе на голове, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.
Виновной пришлось ответить за содеянное. Как стало известно КП-Иркутск, суд назначил ей наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Помимо этого она обязана выплатить штраф.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прохожий ударил 14-летнюю школьницу кулаком в лицо и оставил ее в снегу без сознания. Нападавшего отпустили в зале суда.