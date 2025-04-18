Била по голове за мелкие провинности. Мать два года бесчеловечно издевалась над дочкой

В Улан-Удэ мать бесчеловечно наказывала свою дочь. За малейшие провинности она избивала ее, издевалась над ней психологически. Длилось это с декабря 2022 по сентябрь 2024 года, пока родственники бывшего мужа не заметили ссадины, после чего сразу обратились в полицию.