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Била по голове за мелкие провинности. Мать два года бесчеловечно издевалась над дочкой

В Бурятии женщину осудили за избиение дочки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ мать бесчеловечно наказывала свою дочь. За малейшие провинности она избивала ее, издевалась над ней психологически. Длилось это с декабря 2022 по сентябрь 2024 года, пока родственники бывшего мужа не заметили ссадины, после чего сразу обратились в полицию.

— Девочке были причинены физическая боль, психические страдания, а также повреждения на различных участках тела, в том числе на голове, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.

Виновной пришлось ответить за содеянное. Как стало известно КП-Иркутск, суд назначил ей наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Помимо этого она обязана выплатить штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прохожий ударил 14-летнюю школьницу кулаком в лицо и оставил ее в снегу без сознания. Нападавшего отпустили в зале суда.