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В Ташкенте задержали мужчину, поджёгшего Tesla — причиной стал личный конфликт

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). Сегодняшним утром соцсети буквально взорвались от видео, на котором неизвестный человек поджигает автомобиль Tesla на парковке. На кадрах видно, как он обливает машину какой-то горючей жидкостью, поджигает и убегает. Видео вызвало волну возмущения и обсуждений среди пользователей.

ГУВД Ташкента оперативно отреагировало на инцидент и сообщило, что подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 37-летний мужчина, знакомый с владельцем автомобиля. Причиной поджога стал личный конфликт между ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173 Уголовного кодекса Узбекистана — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следствие продолжается.

Поджигателю грозит штраф в размере от 50 до 75 базовых расчётных величин, либо обязательные общественные работы до 300 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет.

Окончательное решение о мере наказания примет суд.