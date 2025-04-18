В Ташкенте задержали мужчину, поджёгшего Tesla — причиной стал личный конфликт

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). Сегодняшним утром соцсети буквально взорвались от видео, на котором неизвестный человек поджигает автомобиль Tesla на парковке. На кадрах видно, как он обливает машину какой-то горючей жидкостью, поджигает и убегает. Видео вызвало волну возмущения и обсуждений среди пользователей.