В Ташкенте задержали мужчину, поджёгшего Tesla — причиной стал личный конфликт

ГУВД Ташкента оперативно отреагировало на инцидент и сообщило, что подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 37-летний мужчина, знакомый с владельцем автомобиля. Причиной поджога стал личный конфликт между ними.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173 Уголовного кодекса Узбекистана — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следствие продолжается.
Поджигателю грозит штраф в размере от 50 до 75 базовых расчётных величин, либо обязательные общественные работы до 300 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет.
Окончательное решение о мере наказания примет суд.