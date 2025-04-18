Новые пятна мазута обнаружили на пляжах Анапы 18 апреля

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.