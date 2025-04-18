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Новые пятна мазута обнаружили на пляжах Анапы 18 апреля

На черноморском побережье Анапы 18 апреля специалистами были зафиксированы новые загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Группа специалистов из Лабинского района, контролирующая участок между селами Витязево и Благовещенская, обнаружила незначительные выбросы мазута. По данным оперштаба, работы по ликвидации загрязнений проводятся в приоритетном порядке.

Мониторинг прибрежной полосы осуществляется каждый день. За разными участками побережья закреплены команды из разных районов Кубани, проверка осуществляется вручную. Параллельно с удалением новых загрязнений другие бригады продолжают очищать песок от остатков мазута методом просеивания.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют санитарным нормам. Курортный сезон на указанных территориях проводиться не будет.