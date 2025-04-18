В Башкирии построят первый в стране глэмпинг для людей с ОВЗ

Вблизи геопарка «Янган-Тау» ведётся строительство первого в России глэмпинга «Свободное дыхание», адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во время рабочей поездки глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом строительных работ.
Как сообщил директор ООО «Свобода — открытый курорт» Дмитрий Масков, комплекс будет включать 28 жилых модулей общей вместимостью 84 человека. Инфраструктура объекта предусматривает создание панорамного ресторана вместимостью 50 человек, специализированного помещения для йога-практик, уникальной бани Sky Spa, бассейна с эффектом бесконечности, а также открытого кинотеатра, детской и спортивной площадок и собственного визит-центра.
Особое внимание разработчики проекта уделили созданию безбарьерной среды. Центральным элементом станет круглогодичный шатёр «Сфера безграничных возможностей», спроектированный с учётом потребностей маломобильных посетителей. Архитектурные решения включают систему пандусов, расширенные дверные проёмы, тактильные указатели с дублированием информации шрифтом Брайля, а также специально оборудованные санузлы.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта достигает 180 миллионов рублей. По данным на текущий момент, выполнено около 70% запланированных строительных работ, а полное завершение объекта ожидается в июне 2025 года.
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