Двоих рабочих нашли мертвыми при очистке канализации в Воронежской области

В Павловском районе Воронежской области следователи начали проверку по факту гибели двоих работников местного предприятия. Трагический инцидент произошел 17 апреля в селе Елизаветовка во время очистки насосного оборудования в канализационном отсеке. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
По информации Следственного комитета, погибли слесари в возрасте 46 и 51 года. Третий рабочий был доставлен в больницу и получает необходимую помощь.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, приведшем к смерти двух человек по неосторожности. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли документы, назначили экспертизы и опрашивают свидетелей. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.