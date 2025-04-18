Двоих рабочих нашли мертвыми при очистке канализации в Воронежской области

В Павловском районе Воронежской области следователи начали проверку по факту гибели двоих работников местного предприятия. Трагический инцидент произошел 17 апреля в селе Елизаветовка во время очистки насосного оборудования в канализационном отсеке. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.