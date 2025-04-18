Петербургский угрозыск поймал главаря и отца ростовских «карманниц»

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска поймали цыганок, которые воровали «айфоны» в нескольких регионах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Только в Северной столице они успели обчистить не меньше 20 карманов невнимательных владельцев дорогих гаджетов. В состав этой преступной группы входила 16-летняя жительница Гатчины и четыре девушки из Новошахтинска Ростовской области, среди которых была и 17-летняя.