Петербургский угрозыск поймал главаря и отца ростовских «карманниц»

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска поймали цыганок, которые воровали «айфоны» в нескольких регионах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Только в Северной столице они успели обчистить не меньше 20 карманов невнимательных владельцев дорогих гаджетов. В состав этой преступной группы входила 16-летняя жительница Гатчины и четыре девушки из Новошахтинска Ростовской области, среди которых была и 17-летняя.
Сотрудники угрозыска задержали главаря этой группы — 38-летнего местного жителя. И тут выяснилось, что он не только лидер преступной группировки, но и отец троих ростовчанок, а также сожитель четвертой участницы банды.
Семейная цыганская артель задержана, полиция расследует уголовное дело и устанавливает прочие эпизоды, в которых может быть замешана эта группа.
Напомним, воровству гаджетов этими карманницами в Петербурге покровительствовали местные цыганские сообщества. Как только девушки попались, полиция нагрянула с масштабным рейдом в местные таборы. Здесь правоохранители нашли много «мутных» персонажей, которые торговали наркотиками, скрывались от воинского учёта.