Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дровяной улице снова прорвало трубу с кипятком. В позапрошлый раз разлив убил человека

В Адмиралтейском районе второй раз за текущий месяц произошла авария на теплосетях. Дефект, который привел к разливу кипятка 18 апреля, уже устраняют аварийные бригады, место огородили, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Телеграм

Кадрами разлива в районе перекрестка Рижского проспекта и Дровяной улицы очевидцы поделились в телеграм-канале «Мегаполис». На них видно, что кипяток залил участок проезжей части, захватив пешеходный переход.

Прибывшие аварийно-ремонтные бригады обнаружили дефект на трубопроводе в районе дома 18 по Рижскому проспекту. Проезд в районе опасного участка ограничили, территорию огородили, теплоснабжение и горячее водоснабжение близлежащих зданий подается по резервной схеме.

«На устранение дефекта трубопровода диаметром 800 мм дается 24 часа с момента локализации», — предупредили в компании, отметив, что начало реконструкции данного участка запланировано на 2026 год.

Аварию на теплосетях уже наблюдали на Дровяной улице 2 апреля. Гигантский фонтан с паром забил на перекрестке с Красноармейской улицей.

Другой прорыв на Дровяной улице, который произошел в августе 2024 года, привел к трагическим последствиям. Ожоги получили пятеро, в том числе спасатели. Скончался 65-летний мужчина — его машина, в которой находились двое маленьких внуков, попала в зону разлива. Мастера участка «Теплосети» со второго раза приговорили за этот прорыв.