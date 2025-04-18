На Дровяной улице снова прорвало трубу с кипятком. В позапрошлый раз разлив убил человека

Другой прорыв на Дровяной улице, который произошел в августе 2024 года, привел к трагическим последствиям. Ожоги получили пятеро, в том числе спасатели. Скончался 65-летний мужчина — его машина, в которой находились двое маленьких внуков, попала в зону разлива. Мастера участка «Теплосети» со второго раза приговорили за этот прорыв.