На Дровяной улице снова прорвало трубу с кипятком. В позапрошлый раз разлив убил человека

Кадрами разлива в районе перекрестка Рижского проспекта и Дровяной улицы очевидцы поделились в телеграм-канале «Мегаполис». На них видно, что кипяток залил участок проезжей части, захватив пешеходный переход.
Прибывшие аварийно-ремонтные бригады обнаружили дефект на трубопроводе в районе дома 18 по Рижскому проспекту. Проезд в районе опасного участка ограничили, территорию огородили, теплоснабжение и горячее водоснабжение близлежащих зданий подается по резервной схеме.
«На устранение дефекта трубопровода диаметром 800 мм дается 24 часа с момента локализации», — предупредили в компании, отметив, что начало реконструкции данного участка запланировано на 2026 год.
Аварию на теплосетях уже наблюдали на Дровяной улице 2 апреля. Гигантский фонтан с паром забил на перекрестке с Красноармейской улицей.
Другой прорыв на Дровяной улице, который произошел в августе 2024 года, привел к трагическим последствиям. Ожоги получили пятеро, в том числе спасатели. Скончался 65-летний мужчина — его машина, в которой находились двое маленьких внуков, попала в зону разлива. Мастера участка «Теплосети» со второго раза приговорили за этот прорыв.