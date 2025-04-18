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Белорецкий район Башкирии возглавил Азат Хакимов

Азат Хакимов назначен главой Белорецкого района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошли кадровые изменения — главой Белорецкого района назначен Азат Хакимов. До этого назначения он занимал позицию первого заместителя руководителя администрации Октябрьского района Уфы.

Напомним, что 24 марта текущего года Хакимов уже приступил к исполнению обязанностей главы Белорецкого района в качестве временно исполняющего обязанности.

Справка.

Азат Хакимов родился 3 ноября 1983 года в селе Аскарово Абзелиловского района. Получил высшее образование в Башкирском государственном аграрном университете, где в 2006 году завершил обучение по специальности, связанной с электрификацией и автоматизацией сельскохозяйственного производства.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в компании «БагРЭС». Карьерный рост привел его на должность первого заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы, которую он занимал с октября 2023 года.

В личной жизни Азат Хакимов состоит в браке и является отцом двух сыновей.

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