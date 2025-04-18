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В городе Саки машина въехала в витрину кафе и повредила чужое авто

В городе Саки полицейские задержали мужчину, который, обидевшись на персонал кафе, въехал на своей машине в заведение сквозь витрину.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Саках машина въехала в витрину кафе и повредила чужое авто, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

На месте сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Симферополя, который временно проживал в доме у моря. Как пояснили очевидцы, мужчина злоупотреблял алкоголем. После того, как поведения задержанного стало вызывающим, его попросили покинуть заведение.

Мужчина позже рассказал, что его разозлило такое обращение, поэтому он из мести сел в машину, взял на «таран» кафе и стоящее рядом авто.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, в Евпатории ищут водителя, врезавшегося на машине в ворота детского лагеря. ДТП произошло вечером 7 января на Аллее Дружбы в Заозерном. Водитель неустановленного автомобиля въехал на территорию лагеря, протаранив ворота, затем покинул место происшествия.