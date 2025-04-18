Милиция Беларуси предупредила о мошенниках, которые вербуют детей для поджогов

В милиции предупредили белорусов о распространяющемся мошенничестве с вербовкой детей, сообщает телеграм-канал Департамента охраны МВД.
Так, правоохранителями соседнего государства уже фиксируются случаи вербовки детей для совершения преступлений. Мошенники убеждают несовершеннолетних совершать поджоги, обещая внушительные суммы за выполненное «задание». Но, конечно, по итогу задержанным несовершеннолетним грозят тюремные сроки, больше их возраста.
Мошенники предлагают преступную «подработку» подросткам в мессенджерах и соцсетях.
Белорусским родителям посоветовали регулярно напоминать детям о возможных уловках аферистов и предостерегать от сомнительных заработков. А при любых подозрениях о том, что ребенок втянут в преступную схему, сразу же обратиться в милицию.
Ранее милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».
А еще житель Минска получил наследство от родственников и отнес его в милицию.
Тем временем в ГАИ сказала белорусам, как утилизировать авто с документами и без.