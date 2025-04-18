В трех районах Беларуси выявили продукты с превышением радиоцезия. Чем он опасен?

Так, в шести образцах продуктов, полученных от жителей, нашли превышение цезия-137. В пяти случаях это были грибы — как свежие, так и сушеные. Например, содержание радиоцезия составляло 1676 Бк/кг и 2485 Бк/кг при норме 500 Бк/кг в свежих грибах из Кормянского и Наровлянского районов.