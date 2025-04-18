В трех районах Беларуси выявили продукты с превышением радиоцезия. Чем он опасен?

Так, в шести образцах продуктов, полученных от жителей, нашли превышение цезия-137. В пяти случаях это были грибы — как свежие, так и сушеные. Например, содержание радиоцезия составляло 1676 Бк/кг и 2485 Бк/кг при норме 500 Бк/кг в свежих грибах из Кормянского и Наровлянского районов.
В Мозырском районе на проверку принесли мясо волка. Уровень содержания цезия-137 в нем составил 3062 Бк/кг при норме 300 Бк/кг.
А вот в пробах продуктов и воды из государственного сектора превышения нормативов по содержанию цезия-137 и стронция-90 не установили, сообщил Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Цезий-137 накапливается в мышцах. Облучению подвергаются нервная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы, из-за чего развиваются вегето-сосудистая дистония (повышение и понижение артериального давления, головные боли), аритмия сердца, цирроз печени.