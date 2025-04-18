Много крови, у девочки разбита голова: под Славском Dodge с детьми врезался в дерево

"Мы ехали с мужем со стороны пос. Каштаново, они навстречу, — рассказала свидетельница ДТП. — И девушка не повернула, а по прямой влетела прямо в дерево. У водителя сработали подушки безопасности — у мамы детей была разбита губа. Мы с мужем помогали детям.