Много крови, у девочки разбита голова: под Славском Dodge с детьми врезался в дерево

В Славском районе Dodge врезался в дерево, пострадали двое детей, которые были в машине. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, а также источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло около 12:00 в пятницу, 18 апреля, на перекрёстке в районе посёлка Советское. На закруглённом повороте дороги женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.
"Мы ехали с мужем со стороны пос. Каштаново, они навстречу, — рассказала свидетельница ДТП. — И девушка не повернула, а по прямой влетела прямо в дерево. У водителя сработали подушки безопасности — у мамы детей была разбита губа. Мы с мужем помогали детям.
Мальчик стоял на ногах, но поначалу был весь бледный. Мы посадили его на траву, я дала ему глоток воды. Он вскоре немного отошёл. Судя по травмам, ударился головой.
У девочки были согнуты в локтях руки, она не могла разогнуть или поднять их, плакала от боли. Разбита голова, лицо, как будто выбиты зубы. Было очень много крови.
Мы аккуратно вытащили её и тоже усадили. Потом мимо ехал мужчина, сказал, что он медик, осмотрел девочку, сказал не трогать её. Вызвали скорую и ГАИ".
По данным источника в экстренных службах региона, детей везут в больницу. У девятилетнего мальчика и семилетней девочки черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга. Обстоятельства ДТП и информация о состоянии пострадавших уточняются.