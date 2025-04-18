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Суд продлил домашний арест экс-главе Тукаевского района РТ Камаеву

Суд Набережных Челнов продлил домашний арест экс-главе Тукаевского района РТ Фаилу Камаеву на 6 месяцев. Об этом Татар-информу рассказали в пресс-службе суда.

Камаева обвиняют по статьям о злоупотреблении и превышении полномочиями, а также о получении взятки. Свою вину он полностью признал.

В феврале суд признал незаконным решение районного совета об увольнении Фаила Камаева по собственному желанию. Формулировка исправлена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции».

Напомним, в 2022 году Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.