Бывший полицейский из Уфы украл у задержанных 20 млн рублей криптовалютой

В Уфе на скамье подсудимых окажется бывший полицейский. Его обвиняют в хищении криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Согласно материалам дела, экс-полицейский незаконно завладел мобильниками двух задержанных. Получив доступ к их цифровым кошелькам, он похитил криптовалютные активы на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.
Дополнительно следствием установлен факт применения незаконных методов ведения допроса. Обвиняемый, используя физическое насилие, пытался добиться нужных показаний от одного из задержанных, причинив ему телесные повреждения.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.
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