В Самаре из-за угрозы обрушения строений ввели режим повышенной готовности

В двух районах Самары объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанная с разрушением строений. В Ленинском районе начала рушиться подпорная стена на улице Владимирской, а в Куйбышевском районе — жилой дом в Торговом переулке, 25.
— Ситуацию отнести к угрозе возникновения ЧС, — говорится в подготовленных мэрией документах.
И в доме, и на подпорной стене будут проводить аварийно-восстановительные работы. Жильцов дома, который может разрушиться, переселят в маневренное жилье, а их имущество, оставшееся в доме, будет охранять полиция.