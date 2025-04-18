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В Самаре из-за угрозы обрушения строений ввели режим повышенной готовности

Жилой дом и подпорная стена в Самаре могут разрушиться.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Самары объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанная с разрушением строений. В Ленинском районе начала рушиться подпорная стена на улице Владимирской, а в Куйбышевском районе — жилой дом в Торговом переулке, 25.

— Ситуацию отнести к угрозе возникновения ЧС, — говорится в подготовленных мэрией документах.

И в доме, и на подпорной стене будут проводить аварийно-восстановительные работы. Жильцов дома, который может разрушиться, переселят в маневренное жилье, а их имущество, оставшееся в доме, будет охранять полиция.