Группа подростков в Ташкенте пыталась устроить самосуд над сверстником

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). Тревожный инцидент произошёл на одной из улиц Мирабадского района Ташкента. В социальных сетях распространилось видео, на котором группа из примерно десяти подростков пыталась устроить самосуд над своим сверстником. В руках у них были ножи и другие опасные предметы.