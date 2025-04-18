Группа подростков в Ташкенте пыталась устроить самосуд над сверстником

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, ситуация могла обернуться трагедией, если бы не своевременное вмешательство. Конфликт между подростками быстро начал перерастать в открытую уличную драку. В этот момент продавец одного из близлежащих кафе нажал тревожную кнопку.
Буквально через две минуты на место происшествия прибыла группа охраны. Подростки, заметив сотрудников службы реагирования, начали разбегаться. Благодаря молниеносной реакции удалось предотвратить более тяжкие последствия.
Как отметили в правоохранительных органах, тревожные кнопки, установленные в местах массового скопления людей, демонстрируют высокую эффективность в предотвращении уличных правонарушений.
«Они позволяют максимально быстро реагировать на возникающие угрозы и пресекать опасные ситуации», — подчеркнули в ведомстве.
В отношении 11 подростков, участвовавших в конфликте, были составлены административные протоколы. Некоторые из них при себе имели холодное оружие — за это также предусмотрены меры ответственности.