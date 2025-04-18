Мужчина в костюме Деда Мороза получил четыре года за стрельбу в Калинковичах

В Калинковичах будут судить мужчину, стрелявшего по людям в костюме Деда Мороза. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Фигурантом уголовного дела стал 22-летний местный житель. В новогоднюю ночь обвиняемый был пьяным и ходил по улице в костюме Деда Мороза. Около 03.00 часов он встретил компанию из трех мужчин и предложил им сделать сюрприз для их девушек. Обсуждая планы поздравления все вместе они зашли за угол дома, и тут «Дед Мороз» достал пистолет и стал угрожать новым знакомым.
Оружие, оказавшееся позже пневматическим пистолетом, фигурант приставил к голове одного из мужчин, а позже четыре раза выстрелил в воздух. Когда мужчины попытались сбежать от стрелка, тот выстрелил в голову одному из них, причинив ссадину левой щеки и ушибленную рану ушной раковины.
На суде обвиняемый полностью согласился с обвинениями. Суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он должен будет заплатить потерпевшему 5000 белорусских рублей моральной компенсации.
Приговор еще может быть обжалован.
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