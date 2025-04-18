Мужчина в костюме Деда Мороза получил четыре года за стрельбу в Калинковичах

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний местный житель. В новогоднюю ночь обвиняемый был пьяным и ходил по улице в костюме Деда Мороза. Около 03.00 часов он встретил компанию из трех мужчин и предложил им сделать сюрприз для их девушек. Обсуждая планы поздравления все вместе они зашли за угол дома, и тут «Дед Мороз» достал пистолет и стал угрожать новым знакомым.