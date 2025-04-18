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Мужчина в костюме Деда Мороза получил четыре года за стрельбу в Калинковичах

Стрелок в костюме Деда Мороза приговорен на четыре года в Калинковичах.

Источник: Комсомольская правда

В Калинковичах будут судить мужчину, стрелявшего по людям в костюме Деда Мороза. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний местный житель. В новогоднюю ночь обвиняемый был пьяным и ходил по улице в костюме Деда Мороза. Около 03.00 часов он встретил компанию из трех мужчин и предложил им сделать сюрприз для их девушек. Обсуждая планы поздравления все вместе они зашли за угол дома, и тут «Дед Мороз» достал пистолет и стал угрожать новым знакомым.

Оружие, оказавшееся позже пневматическим пистолетом, фигурант приставил к голове одного из мужчин, а позже четыре раза выстрелил в воздух. Когда мужчины попытались сбежать от стрелка, тот выстрелил в голову одному из них, причинив ссадину левой щеки и ушибленную рану ушной раковины.

На суде обвиняемый полностью согласился с обвинениями. Суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он должен будет заплатить потерпевшему 5000 белорусских рублей моральной компенсации.

Приговор еще может быть обжалован.

Тем временем милиция Беларуси предупредила о мошенниках, которые вербуют детей для поджогов.

А еще житель Минска получил наследство от родственников и отнес его в милицию.