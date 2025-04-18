Мэрия Перми рассказала подробности о проникшем на территорию школы мужчине

В телеграм-каналах жители Перми сообщили, что дети увидели, как мужчина бегает за женщиной с ребёнком, а позже заходит на территорию школы «Флагман» на улице Мильчакова. На кадрах, снятых очевидцами, он говорит с охранником учреждения, группой подростков, а позже его уводят сотрудники Росгвардии.