Мэрия Перми рассказала подробности о проникшем на территорию школы мужчине

Администрация Перми рассказала perm.aif.ru подробности о мужчине, который проник на территорию школы «Флагман».
Происшествие с мужчиной и школьниками случилось утром 18 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки дважды столкнулись с неадекватным поведением неизвестного молодого человека. Первый раз его заметили на улице Карпинского, когда он громил машину около 2 часов ночи. Утром свидетелями его поведения стали школьники.
В телеграм-каналах жители Перми сообщили, что дети увидели, как мужчина бегает за женщиной с ребёнком, а позже заходит на территорию школы «Флагман» на улице Мильчакова. На кадрах, снятых очевидцами, он говорит с охранником учреждения, группой подростков, а позже его уводят сотрудники Росгвардии.
В администрации Перми сайту perm.aif.ru рассказали подробности об инциденте со школой. Как оказалось, он пытался попасть в корпус школы на улице Мильчакова, 22. Его попытку пресекли сотрудники ЧОП, которое охраняет заведение.
«Сотрудники частного охранного предприятия, обеспечивающие безопасность объекта, сразу же приняли меры для защиты территории, выгнав мужчину за пределы ограждения и вызвав Росгвардию. Стоит отметить, что посторонний не смог войти в здание школы», — рассказали perm.aif.ru в мэрии.
Как оказалось, попал на территорию школы он, когда через калитку проходили дети.
Ранее в УМВД России по Перми perm.aif.ru сообщили, что мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции. В отношении него начали проводить проверку.