В Екатеринбурге задержали стрелка из свадебного кортежа

Он подозревается в стрельбе из свадебного кортежа.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, спецоперация по задержанию «Джавы» прошла у магазина, у которого остановилась тонированная «Киа», где находился подозреваемый.
«Первое, что он произнёс оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД области: “Я всё понимаю, ждал вас”, — сообщил полковник Горелых. — “Ствол”, фигурирующий в этой истории во время свадебного кортежа, полицейские изъяли, его принёс адвокат подозреваемого. Пистолет “В1 Курс” (Беретта 10ТК) не боевой, охолощённый с запаянным дулом».
«Джава» ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году был судим за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. В места лишения свободы не угодил, в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором — штрафом.
«Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принёс извинения за свой противоправный поступок», — сказал Валерий Горелых.
По данным Следственного комитета, в отношении «Джавы» расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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