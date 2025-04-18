В Екатеринбурге задержали стрелка из свадебного кортежа

«Джава» ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году был судим за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. В места лишения свободы не угодил, в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором — штрафом.