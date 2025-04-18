Из-за крушения пермского танкера в Анапе запретили купание в море

Как сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на Роспотребнадзор, они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. «Зоны рекреации могут быть использованы без посещения пляжей и глади морской воды», — подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.