Водитель ВАЗа погиб в ДТП с грузовиком и «Нивой» в Самарской области 18 апреля

Это случилось в пятницу днем в Ставропольском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка.
39-летний мужчина на «четверке» ехал по 12-му километру проезжей части «Тольятти — Ташелка». По пути вылетел на «встречку» и врезался в грузовик MAN с полуприцепом.
Далее отечественное авто отбросило на Chevrolet Niva. Владелец первой машины погиб на месте происшествия. Водителю большегруза оказали разовую медпомощь. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.
Недавно в Центральном районе Тольятти в ДТП с Mazda и «Калиной» пострадал 19-летний парень. Ему назначили амбулаторное лечение.
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