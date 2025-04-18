Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест до июля

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке его обвиняют в хищении 216 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также около 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц».