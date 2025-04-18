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Суд Красноярска отправил под арест отца убитых в Канске детей

КРАСНОЯРСК, 18 апреля, ФедералПресс. В Красноярске отец троих детей, убитых матерью в Канске, заключен под стражу. Центральный районный суд города избрал в отношении мужчины меру пресечения — арест сроком на два месяца. Об этом сообщила судья Надежда Бобринева.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 16 июня 2025 года», — приводит ее слова ТАСС.

Решение связано с уголовным делом об истязаниях его четвертого ребенка. По информации следствия, насилие над мальчиком продолжалось в течение нескольких лет — с лета 2018 года по апрель текущего. Когда ребенку было всего три года, он получил тяжелую травму — перелом носа. В дальнейшем, по данным педагогов, мальчик нередко приходил в школу с синяками и следами побоев.

Трагические события, потрясшие регион, произошли 14 апреля в Канске. Местная жительница, которая, по предварительным данным, посещала религиозную общину баптистов, совершила убийство троих собственных детей.

Самому младшему из них не было и года — ему исполнилось только семь месяцев. Единственным выжившим стал старший ребенок, семилетний мальчик, который оказался свидетелем трагедии. С ним в настоящее время работают специалисты-психологи.