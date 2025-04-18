Суд Красноярска отправил под арест отца убитых в Канске детей

Решение связано с уголовным делом об истязаниях его четвертого ребенка. По информации следствия, насилие над мальчиком продолжалось в течение нескольких лет — с лета 2018 года по апрель текущего. Когда ребенку было всего три года, он получил тяжелую травму — перелом носа. В дальнейшем, по данным педагогов, мальчик нередко приходил в школу с синяками и следами побоев.