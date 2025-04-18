Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР А. Бастрыкин потребовал доклад о вспышке болезни в самарском детсаду

Накануне «МК в Самаре» рассказал, что самарские следователи возбудили уголовное производство по факту массового заболевания малышей в городском детсадике.

Накануне «МК в Самаре» рассказал, что самарские следователи возбудили уголовное производство по факту массового заболевания малышей в городском детсадике.

В «Аленьком цветочке» (д/с № 153) произошла вспышка инфекции, из-за которой восемь детей стали жаловаться на тошноту и боли.

С причинами и источниками возникновения заболевания и их последствиями сейчас разбираются специалисты регуправления Роспотребнадзора и врачи, к которым отвезли заболевших малышей.

А самарским следователям придется отчитаться о ходе расследования возбужденного уголовного дела перед главой ведомства — Александром Бастрыкиным.

Именно такое поручение получило руководство местного подразделения Следкома. Об этом сообщается в официальном телеграме следственного органа.