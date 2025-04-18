Напавшего на подростка в центре Уфы мужчину заключили под стражу

В Уфе избрали меру пресечения мужчине, который избил на улице подростка. Нападение произошло 17 апреля. Уфимец, будучи в неадекватном состоянии, сначала набросился на прохожую, а затем избил до сотрясения мозга школьника, который попытался защитить женщину.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, жителя Уфы заключили под стражу на два месяца. За решеткой мужчина пробудет до 17 июня.
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