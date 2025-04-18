В Прикамье попал в аварию микроавтобус с юными хоккеистками

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» ехал слишком быстро, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Ладой Грантой», которую в результате отбросило в кювет. Затем «Мерседес» столкнулся с лесовозом, который двигался в попутном направлении.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один ребенок.
О пассажирах микроавтобуса рассказал в своем тг-канале губернатор Дмитрий Махонин: дети ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба», которые проходили в Чайковском. По данным главы Прикамья, госпитализированы один ребенок и один взрослый, остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.
Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.