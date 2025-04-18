В Прикамье попал в аварию микроавтобус с юными хоккеистками

О пассажирах микроавтобуса рассказал в своем тг-канале губернатор Дмитрий Махонин: дети ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба», которые проходили в Чайковском. По данным главы Прикамья, госпитализированы один ребенок и один взрослый, остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.