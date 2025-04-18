Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье попал в аварию микроавтобус с юными хоккеистками

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, сегодня, 18 апреля, около 14:30 на 142-м км автодороги Пермь — Березники произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» ехал слишком быстро, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Ладой Грантой», которую в результате отбросило в кювет. Затем «Мерседес» столкнулся с лесовозом, который двигался в попутном направлении.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один ребенок.

О пассажирах микроавтобуса рассказал в своем тг-канале губернатор Дмитрий Махонин: дети ехали со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба», которые проходили в Чайковском. По данным главы Прикамья, госпитализированы один ребенок и один взрослый, остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.