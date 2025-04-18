Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области ночью 24 декабря 2020 года. В автобусе находились 26 человек, погибли четверо, в том числе один из водителей. По данным СК, пострадали 22 человека, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди них и десятилетний мальчик, который лишился трех конечностей. По информации полиции, водитель не справился с управлением, предположительно, уснув за рулем, автобус выехал в кювет и опрокинулся.