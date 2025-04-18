Заключили под стражу жителя Серова, обвиняемого в убийстве женщины и ребенка

По словам и. о. руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолия Надбитова, подозреваемым оказался житель города, нигде не работавший. По версии следствия, жительница Нижнего Тагила и ее ребенок приехали к нему в гости. В ходе визита произошел конфликт. Подозреваемый убил женщину и ребенка. Следы преступления были скрыты.