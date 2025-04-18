Заключили под стражу жителя Серова, обвиняемого в убийстве женщины и ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
О безвестном исчезновении жительницы Нижнего Тагила 1982 года рождения и ее сына 2018 года рождения стало известно 14 апреля 2025 года. В Серов они приехали в ноябре 2024 года из Нижнего Тагила. Жили в доме, где проживал обвиняемый.
Тело женщины было обнаружено дачниками на одном из садовых участков коллективного сада в Серове.
Суд заключил под стражу обвиняемого на два месяца, до 17 июня 2025 года.
«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники полиции задержали в Серове местного жителя 1976 года рождения, которого подозревают в убийстве женщины и ее ребенка. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам и. о. руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолия Надбитова, подозреваемым оказался житель города, нигде не работавший. По версии следствия, жительница Нижнего Тагила и ее ребенок приехали к нему в гости. В ходе визита произошел конфликт. Подозреваемый убил женщину и ребенка. Следы преступления были скрыты.