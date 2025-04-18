Беларусь направила гумпомощь пострадавшей от ураганов Кубе

В министерстве уточнили, что в состав гумгруза вошли продукты питания, которые были выделены из государственного материального резерва министерства по чрезвычайным ситуациям, предприятий Витебского облисполкома. Кроме того, широкий перечень медпрепаратов предоставили предприятия Минздрава Беларуси.