Беларусь направила гумпомощь пострадавшей от ураганов Кубе

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Более 20 тонн гуманитарной помощи направлено Беларусью Кубе, пострадавшей от землетрясений и ураганов, сообщили в МЧС республики в пятницу.
«По поручению главы государства Александра Лукашенко для преодоления последствий разрушительных ураганов и землетрясения, охвативших страну прошлой осенью, направлен груз массой более 20 тонн», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
В министерстве уточнили, что в состав гумгруза вошли продукты питания, которые были выделены из государственного материального резерва министерства по чрезвычайным ситуациям, предприятий Витебского облисполкома. Кроме того, широкий перечень медпрепаратов предоставили предприятия Минздрава Беларуси.
«Загрузка гуманитарного груза состоялась на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС “ЗУБР” под координацией МЧС», — рассказали в ведомстве.
Там сообщили, что груз сначала будет доставлен автотранспортом до города Новороссийска (РФ), а оттуда отправится в кубинский порт города Мариэля.
Как подчеркнули в МЧС, Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. По данным министерства, с 1999 года международная гумпомощь была оказана 89 раз 35 странам.
Землетрясения и ураганы на Кубе
В октябре-ноябре 2024 года Куба подверглась воздействию ураганов Оскар и Рафаэль. Кроме того, в восточной части острова произошли землетрясения магнитудой 6 и 7 баллов.
Более всего пострадали сферы электро- и водоснабжения, стихия повредила свыше 31 тысячи домов, из которых 1 817 были полностью разрушены. Под удар попали также учреждения здравоохранения, телекоммуникации, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.