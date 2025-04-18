Риелтора из Волгограда судят за хищение 70 миллионов бюджетных средств

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении риелтора, обвиняемой в хищении почти 70 миллионов рублей бюджетных средств. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского слекдома, женщина, используя свои профессиональные знания и опыт работы с государственными закупками, разработала и реализовала хитроумную схему, действовавшую с октября 2022 года по апрель 2024 года.
Ее цель — получение выгодных контрактов на поставку жилья для социально незащищенных граждан. Зная, что приобретаемые квартиры должны соответствовать строгим требованиям, включая ограничение физического износа здания, риелтор намеренно предлагала помещения, не удовлетворяющие этим условиям.
Чтобы скрыть обман, она прибегла к помощи сотрудника организации, занимающейся технической инвентаризацией. За взятки сотрудница вносила заведомо ложные сведения в технические паспорта квартир, фальсифицируя данные об износе зданий.
Благодаря подложным документам, риелтор выиграла электронные аукционы и заключила контракты на поставку 43 квартир. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Волгоградской области, составила более 68 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направили в суд.