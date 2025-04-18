Риелтора из Волгограда судят за хищение 70 миллионов бюджетных средств

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении риелтора, обвиняемой в хищении почти 70 миллионов рублей бюджетных средств. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского слекдома, женщина, используя свои профессиональные знания и опыт работы с государственными закупками, разработала и реализовала хитроумную схему, действовавшую с октября 2022 года по апрель 2024 года.