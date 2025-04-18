Подозреваемому в убийстве 17-летней Анастасии в Самаре запросили почти 20 лет колонии

Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, 19-летний Ян познакомился с 17-летней Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, там же позже Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием. Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.