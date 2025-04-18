Один человек погиб, трое попали в больницу после ДТП под Борисовом

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Борисовском районе, еще три человека госпитализированы, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу, 18 апреля, около 13:00 на 452-м километре дороги М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации.
«Вблизи агрогородка Лошница 64-летний водитель, по предварительной информации, двигаясь на автомобиле Suzuki SХ4 со стороны РФ в направлении Минска, не справился с управлением», — сказали в УВД.
В управлении уточнили, что легковушка врезалась в грузовик ГАЗ, после этого съехала в кювет и опрокинулась.
В аварии смертельные травмы получил 88-летний пассажир Suzuki. Водитель авто, а также его пассажиры-женщины (64 и 38 лет) с травмами были госпитализированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются его причины и обстоятельства.