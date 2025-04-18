Мошенники сумели обмануть преподавательницу вуза в Уфе.

На днях мошенники виртуозно разыграли преподавательницу одного из уфимских вузов. Всё началось со звонка от гражданина, представившегося доставщиком ключей от домофона. Он попросил женщину продиктовать код из sms, который якобы нужен для перекодировки ключа. Далее, как по писаному, на телефон жертвы начали поступать сообщения с угрозами о «несанкционированном оформлении документов». В них также содержались номера для обратной связи.