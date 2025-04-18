Мошенники сумели обмануть преподавательницу вуза в Уфе.

На днях мошенники виртуозно разыграли преподавательницу одного из уфимских вузов. Всё началось со звонка от гражданина, представившегося доставщиком ключей от домофона. Он попросил женщину продиктовать код из sms, который якобы нужен для перекодировки ключа. Далее, как по писаному, на телефон жертвы начали поступать сообщения с угрозами о «несанкционированном оформлении документов». В них также содержались номера для обратной связи.
Позвонив по указанным номерам, преподавательница попала «сотрудников Роскомнадзора», «следственных органов» и «ФСБ». Они убедили потерпевшую, что её личные данные похищены и по ним оформлены фиктивные кредиты и доверенности. Кульминацией истории стал «безопасный счёт» и «встречный кредит» на полмиллиона рублей.
Всего за минувший день в МВД по Башкирии поступило 20 сообщений о мошенничестве. Ущерб составил свыше 4 млн рублей.