Все скрытно снимал на видео: в Башкирии альфонс вымогал деньги у женщин, угрожая интимными снимками

В Башкирии осудят 33-летнего жителя Бураевского района, которого обвиняют в разбое, хищении и вымогательстве денег. Мужчина был профессиональным альфонсом, а от его рук пострадали пять женщин.
По информации республиканской прокуратуры, на протяжении девяти месяцев (с июля 2023 по апрель 2024 года) обвиняемый использовал сайты знакомств для поиска жертв. Представляясь успешным мужчиной, он втирался в доверие к женщинам, предлагал жить вместе, а затем просил денег на развитие бизнеса. После получения денег мошенник прекращал общение.
Более того, установлено, что мужчина тайно записывал интимные встречи, а затем шантажировал женщин, угрожая распространением порно. Чтобы ролики не увидели свет, пять потерпевших жительниц Башкирии передали ему в общей сложности более полумиллиона рублей.
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