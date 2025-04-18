Все скрытно снимал на видео: в Башкирии альфонс вымогал деньги у женщин, угрожая интимными снимками

По информации республиканской прокуратуры, на протяжении девяти месяцев (с июля 2023 по апрель 2024 года) обвиняемый использовал сайты знакомств для поиска жертв. Представляясь успешным мужчиной, он втирался в доверие к женщинам, предлагал жить вместе, а затем просил денег на развитие бизнеса. После получения денег мошенник прекращал общение.