На улицах Уфы массово проверяют водителей

Уфимская Госавтоинспекция объявила о проведении масштабных профилактических мероприятий. В течение двух ближайших дней сотрудники дорожной полиции будут усиленно контролировать соблюдение правил дорожного движения.
Основное внимание будет уделено водителям, которые решились сесть за руль пьяными. Также инспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей.
— Подобные рейды проводятся регулярно с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах города, — пояснили в ГАИ.
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