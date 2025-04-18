Москвич из-за угрызений совести сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

«Спустя 15 минут приехали на место, где потребовали отдать деньги. Он отказался. Я взял нож и нанес ему многочисленные удары ножом», — сказал на видео фигурант дела. Он также показал перед камерой, как с заднего сиденья ударял ножом водителя в шею и спину.