Москвич из-за угрызений совести сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

По данным ведомства, 8 августа 2013 года на Институтской улице на юго-востоке Москвы был обнаружен автомобиль марки ВАЗ 21099 с убитым водителем в салоне. На теле мужчины следователи насчитали 42 ножевых ранения. Преступление долго оставалось нераскрытым, хотя следствие отрабатывало разные версии произошедшего.
«17 апреля 2025 года в правоохранительные органы с признанием в указанном преступлении явился житель столицы. Он сообщил, что уже продолжительное время его терзают угрызения совести за совершенное деяние», — рассказали в столичном управлении СКР. Следком опубликовал видео, на котором задержанный приводит детали убийства.
По словам убийцы, он вместе с сообщником остановил автомобиль возле метро «Рязанский проспект» и попросил довезти до Институтской улицы.
«Спустя 15 минут приехали на место, где потребовали отдать деньги. Он отказался. Я взял нож и нанес ему многочисленные удары ножом», — сказал на видео фигурант дела. Он также показал перед камерой, как с заднего сиденья ударял ножом водителя в шею и спину.
По словам задержанного, сообщник тоже был вооружен ножом и наносил удары. После этого преступники, по словам фигуранта, пробежали несколько километров вдоль железнодорожных путей и скрылись в лесополосе.
Соучастникам предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса (убийство).
«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.