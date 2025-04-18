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Пожар произошел на Светлогорском ЦКК

Пожар произошел в пятницу на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в МЧС.

Источник: МЧС РБ

По прибытии не место спасатели обнаружили, что горит транспортная лента в цеху на площади 20 квадратных метров.

Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, установят позже.