В Казани прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром в Аметьево

В пятницу, 18 апреля, в Казани около проспекта Универсиады на территории поселка Аметьево загорелся частный дом. Огонь быстро перекинулся дальше. В результате, согласно официальным данным, от пламени пострадали пять жилых строений. По словам очевидцев, полностью сгорели два дома, от них остались лишь печные трубы.