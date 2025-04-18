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В Казани прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром в Аметьево

От огня пострадали пять частных домов.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 апреля, в Казани около проспекта Универсиады на территории поселка Аметьево загорелся частный дом. Огонь быстро перекинулся дальше. В результате, согласно официальным данным, от пламени пострадали пять жилых строений. По словам очевидцев, полностью сгорели два дома, от них остались лишь печные трубы.

«Тушение осложнялось плотной застройкой и сильным ветром. Предварительно, пострадавших нет», — рассказали в МЧС Татарстана.

Огонь в итоге был потушен, сейчас на месте происшествия продолжает разбор сгоревших конструкций. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются причины возгорания. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.