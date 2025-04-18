На МКАД в Минске затруднено движение из-за ДТП

Движение затруднено по МКАД со стороны пр. Независимости в направлении ул. Илимской. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 6-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение транспорта из-за ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Движение затруднено по МКАД со стороны пр. Независимости в направлении ул. Илимской. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.