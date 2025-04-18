Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На МКАД в Минске затруднено движение из-за ДТП

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 6-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение транспорта из-за ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Движение затруднено по МКАД со стороны пр. Независимости в направлении ул. Илимской. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.