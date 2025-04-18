Подросток-велосипедист пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области 18 апреля на автодороге Жуковское — Летник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария случилась около 7:30 утра.
По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель автомобиля LADA Priora двигался в направлении села Жуковского. В этот момент навстречу ему ехал 15-летний подросток на велосипеде. Школьник решил совершить левый поворот, но не подал соответствующий сигнал. Водитель не успел вовремя среагировать и совершил наезд на велосипедиста.
Пострадавшего подростка экстренно доставили в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.