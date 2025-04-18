Подросток-велосипедист пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель автомобиля LADA Priora двигался в направлении села Жуковского. В этот момент навстречу ему ехал 15-летний подросток на велосипеде. Школьник решил совершить левый поворот, но не подал соответствующий сигнал. Водитель не успел вовремя среагировать и совершил наезд на велосипедиста.