В Волжском районе Самарской области 18 апреля загорелась «Газель»

Сегодня в 14:04 в посёлке Смышляевка (Волжский район) загорелся автомобиль «Газель». Возгорание произошло на ул. Механиков, д. 2.
Как сообщает МЧС Самарской области, к 14:21 пожарные полностью ликвидировали огонь. Погибших и пострадавших нет.
На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Причины возгорания уточняются.
Ранее, 17 апреля, в СНТ «Металлист» под Самарой произошел сильный пожар, охвативший площадь в 7 гектаров.
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