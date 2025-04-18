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В Волжском районе Самарской области 18 апреля загорелась «Газель»

Сегодня в 14:04 в посёлке Смышляевка (Волжский район) загорелся автомобиль «Газель».

Сегодня в 14:04 в посёлке Смышляевка (Волжский район) загорелся автомобиль «Газель». Возгорание произошло на ул. Механиков, д. 2.

Как сообщает МЧС Самарской области, к 14:21 пожарные полностью ликвидировали огонь. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Причины возгорания уточняются.

Ранее, 17 апреля, в СНТ «Металлист» под Самарой произошел сильный пожар, охвативший площадь в 7 гектаров.

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