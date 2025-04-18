На трассе Стерлитамак — Магнитогорск в Башкирии погибла 13-летняя девочка

В Абзелиловском районе Башкирии произошла смертельная авария, в которой погибла школьница. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, на 275 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск столкнулись «Митсубиши Паджеро» и «Мазда СХ5». В результате ДТП погибал 13-летняя пассажирка последнего авто, еще двое детей в возрасте одного года и шести лет попали в больницу, пострадали и четверо взрослых.
По факту аварии начато разбирательство.
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