На трассе Стерлитамак — Магнитогорск в Башкирии погибла 13-летняя девочка

По информации ведомства, на 275 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск столкнулись «Митсубиши Паджеро» и «Мазда СХ5». В результате ДТП погибал 13-летняя пассажирка последнего авто, еще двое детей в возрасте одного года и шести лет попали в больницу, пострадали и четверо взрослых.