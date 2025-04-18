МВД завело дело о мошенничестве на стройке компании Бакальчука

По словам источника агентства, МВД считает, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», владельцем которого является Владислав Бакальчук, заключало договоры на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом». Он утверждает, что преступление было совершено «неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием». Ущерб ООО «Вайлдберриз» от действий компании оценивается в 14 315 730 ₽, сказал собеседник.
РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Тверской области.
«ВБ Девелопмент» основан в 2006 году, его единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — бывший супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.
Бакальчук заявлял, что компания строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.
По данным «Интерфакса», уголовное дело было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной подразделением МВД по Тверской области в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере; наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом).
«Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией “ВБ Девелопмент” склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В пресс-службе «ВБ Девелопмент» РБК сообщили, что компания инициирует судебные иски в отношении недобросовестных подрядчиков в ряде регионов России. Однако о каких-либо уголовных делах, связанных со строительством склада в Тверской области, «ВБ Девелопмент» неизвестно.
«Необходимо отметить, что “ВБ Девелопмент” являлся техническим заказчиком строительства, то есть выступал в роли агента между ООО “Вайлдберриз” и подрядчиком. Соответственно, в случае возбуждения уголовного дела наша компания будет являться точно таким же потерпевшим, как и ООО “Вайлдберриз”, — сообщили в пресс-службе.
Гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов заявил, что сотрудники Wildberries участвовали в выборе и согласовании подрядчиков, а также контролировали выполнение всех строительно-монтажных работ. «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками WB не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России. Думаю, вопросы по перерасходу следует адресовать генеральному директору Wildberries», — сказал он.
«Если следствие докажет умысел, то пусть ищут там, от кого поступило заявление. Главное — не выйти на самих себя», — добавил Кузнецов.
Взаимные судебные претензии РВБ, «ВБ Девелопмент» и их владельцев начались после создания объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ в 2024 году. Бакальчук выступил против этой сделки.
В начале апреля маркетплейс подал иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб., после того как проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. В сентябре 2024 года РВБ заявляла о подготовке иска к «ВБ Девелопмент» на 27 млрд руб. в связи с обнаружением задолженности перед Wildberries по 65 договорам в период с 2021 по 2024 год.
На фоне сделки по объединению Wildberries и Russ Татьяна Ким объявила о начале бракоразводного процесса. Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Как сообщили РБК в пресс-службе Wildberries и Russ, суд удовлетворил исковые требования Ким, передав ей 1% долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз».