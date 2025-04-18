МВД завело дело о мошенничестве на стройке компании Бакальчука

В начале апреля маркетплейс подал иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб., после того как проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. В сентябре 2024 года РВБ заявляла о подготовке иска к «ВБ Девелопмент» на 27 млрд руб. в связи с обнаружением задолженности перед Wildberries по 65 договорам в период с 2021 по 2024 год.