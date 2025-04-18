Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Водопадном пожарные несколько часов тушили полыхающий дом

Под Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 18 апреля на улице Тополевой, 1.

По предварительным данным, экстренный вызов поступил в 01:29. Пожарные расчеты прибыли на место буквально за несколько минут. Огонь охватил 240 квадратных метров жилой площади. Для ликвидации ЧП привлекались десять спасателей и четыре единицы спецтехники.

Полностью справиться с пламенем удалось только к 04:35. К счастью, жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.