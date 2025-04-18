В поселке Водопадном пожарные несколько часов тушили полыхающий дом

По предварительным данным, экстренный вызов поступил в 01:29. Пожарные расчеты прибыли на место буквально за несколько минут. Огонь охватил 240 квадратных метров жилой площади. Для ликвидации ЧП привлекались десять спасателей и четыре единицы спецтехники.