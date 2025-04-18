Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве

Раньше там стояли гаражи, потом их снесли, территорию начали облагораживать и наткнулись на схрон.
В одной сумке — пять боевых гранат РГД-5, в другой — предварительно, тротиловые шашки. Приехали сапёры, гранаты будут обезвреживать.
По информации SHOT, пару часов назад рабочие, расчищая территорию, наткнулись на две подозрительные сумки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы.
Раньше там стояли гаражи, потом их снесли, территорию начали облагораживать и наткнулись на схрон.
В одной сумке — пять боевых гранат РГД-5, в другой — предварительно, тротиловые шашки. Приехали сапёры, гранаты будут обезвреживать.