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Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве

По информации SHOT, пару часов назад рабочие, расчищая территорию, наткнулись на две подозрительные сумки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы.

Источник: РИА "Новости"

Раньше там стояли гаражи, потом их снесли, территорию начали облагораживать и наткнулись на схрон.

В одной сумке — пять боевых гранат РГД-5, в другой — предварительно, тротиловые шашки. Приехали сапёры, гранаты будут обезвреживать.